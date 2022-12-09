Kayserispor, Giresunspor ile hazırlık maçı yaptı

Süper Lige verilen arada 1 haftadır Antalya’da kamp yapan Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı. Kayserispor müsabakaya Bilal, Onur, Arif, Kolovatsios, Carole, Ramazan, Ackah, Kemen, Cardoso, Cavranovic ve Thiam 11’i ile başladı. Giresunspor ise müsabakaya Erkan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Rahmetullah, Campuzano, Serginho, Kuwas, Sianz ve Bajic 11’i ile başladı. Kayserispor 10’uncu dakikada Gavranovic ile öne geçti. Kayserispor, 29’uncu dakikada Thiam’ın kafa golü ile farkı ikiye çıkarttı. Giresunspor iki dakika sonra farkı bire düşürdü. Yeşil beyazlılar 38’inci dakikada skoru 2-2’ye getirdi. Hazırlık maçında Sarı Kırmızılı takımın ikinci golünü atan Thiam 68’inci dakikada üçüncü golüne de imza attı. Oyuna sonradan dahil olan Talha penaltıyla Kayserispor’un dördüncü golünü attı. Giresunspor, 82’de skoru 4-3’e getirdi. Sarı kırmızılı takımda oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek skoru belirleyen golü attı. Kayserispor hazırlık maçını 5-3’lük sonuçla kazandı.