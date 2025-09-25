Kayserispor Gisdol ile henüz sevinemedi
Kayserispor, sezon öncesi anlaştığı teknik direktörü Markus Gisdol ile çıktığı 6 Süper Lig maçında henüz galibiyet alamadı.
Kayserispor’da Sergej Jakirovic’in ayrılmasıyla göreve Alman teknik direktör Markus Gisdol geldi. Sarı kırmızılılar Alman çalıştırıcı nezaretinde çıktığı 6 maçta 2 mağlubiyet 4 yenilgi aldı. Beşiktaş ile dün oynanan erteleme maçı sonrası 4 puanda kalan Kayserispor, puan cetvelinde 15’inci sırada yer buldu. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kayseri ekibi pazar günü bir sıra altında bulunan Gençlerbirliği’ni konuk edecek.