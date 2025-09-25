Kayserispor Gisdol ile henüz sevinemedi

Kayserispor, sezon öncesi anlaştığı teknik direktörü Markus Gisdol ile çıktığı 6 Süper Lig maçında henüz galibiyet alamadı.

Kayserispor Gisdol ile henüz sevinemedi

Kayserispor’da Sergej Jakirovic’in ayrılmasıyla göreve Alman teknik direktör Markus Gisdol geldi. Sarı kırmızılılar Alman çalıştırıcı nezaretinde çıktığı 6 maçta 2 mağlubiyet 4 yenilgi aldı. Beşiktaş ile dün oynanan erteleme maçı sonrası 4 puanda kalan Kayserispor, puan cetvelinde 15’inci sırada yer buldu. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kayseri ekibi pazar günü bir sıra altında bulunan Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!