Kayserispor - Göztepe: 1-0
Kayserispor Süper Ligin 25'inci haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Kayserispor Süper Ligin 25’inci haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
GOL… Maçın 44’üncü dakikasında Attamah’ın kaptığı topla başlayan Kayserispor atağında Bourabia’nın derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri hareketlenen Cardoso, ceza alanı çaprazından sol ayağının üstüyle sert vurdu, uzak direkten dönen topu kale sahasında Nazon tamamladı: 1-0.
Maçta başka gol olmadı. Kayserispor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan
KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali (Dk. 87 Carole), Ali Karimi, Kartal Kayra, Cardoso (Dk.87 Hosseini), Bourabia (Dk.70 Bahoken), Mane (Dk.78 Nurettin), Nazon (Dk.70 Ackah)
GÖZTEPE: Lis – Nielsen, Koray, Furkan, Ogün (Dk. 70 Nazım), Dennis (Dk. 78 Doğan), Miroshi, Djalma, Tijanic (Dk.63 Juan), Victor Hugo (Dk. 63 Kubilay), Matrsuki (Dk. 63 Ahmed)
GOLLER: Dk. 44 Nazon (Kayserispor)
SARI KART: Kartal (Kayserispor) Ahmed, Nielsen(Göztepe),