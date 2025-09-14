Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği ve öne geçtiği maçta Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor bugün Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı başladığı gibi bitti. Kayserispor 60'ıncı dakikada Cardoso ile öne geçti. konuk takım Efkan'ın frikik golü ile skoru dengeledi. maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maçın 18’inci dakikasında Göztepe atağında Juan'ın kaydettiği golü hakem ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
Maçın 34'üncü dakikasında Kayserisporlu Cardoso'nun sert şutunu son anda Göztepe kalecisi kurtardı.
GOL 60… Maçın 60'ıncı dakikasında sol kanatta topla buluşan Cardoso, sağına çekerek ceza sahası dışından sol köşede topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
GOL 85... Maçın 85'inci dakikasında Göztepe atağında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Efkan, sağ ayağıyla sol köşeye güzel bir vuruşla kaleci Onurcan'ı mağlup ederek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Maçta başka gol olmadı.
MAÇIN KİMLİĞİ:
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ramazan , Jung (Dk. 62 Abdulsamet ), Denswil, Carole, Dorukhan (Dk. 80 Kayra), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 80 Furkan ), Mane (Dk. 43 Opoku), German
GÖZTEPE: Lis - Arda Okan (Dk. 64 Gregorio), Taha (Dk. 65 Santos), Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 64 İsmail Köybaşı), Rhaldney, Dennis (Dk. 79 Miroshi), Olaitan (Dk. 79 Efkan ), Juan, Janderson
GOLLER: Dk. 60 Cardoso (Kayserispor) Dk. 85 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Opoku, Furkan Soyalp, German (Kayserispor) - Dennis (Göztepe)
KIRMIZI KART: Muhammed Türkmen (Kayserispor)