Kayserispor – Göztepe maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor Süper Ligin 5’inci haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Haydi Kayseri! Şehrin Kalbi'nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Göztepe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak. Passo gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler stadyumda, karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacaktır. Müsabakaya giriş için sadece T.C. kimlik kartı yeterli değildir, http://passo.com.tr 'den üyeliğiniz gerekmektedir. Passo sitesinden maç biletinizi temin ettikten sonra stadyumdaki yerinizi alabilirsiniz. Turnikelerden geçmek için Kayserispor Passo Kartı, telefonunuza indirdiğiniz Passo uygulaması ve T.C. kimlik kartınızı kullanabilirsiniz. 7 yaşını doldurmuş taraftarlarımızın müsabakayı izleyebilmesi Kayserispor Passo kartı olması gerekiyor.

Aksi bir durum olmadığı taktirde kapı açılış saati karşılaşma saatinden 2 saat öncedir. Karşılaşmada görevli personel dışında akreditasyon kartı olmayanlar ve müsabakayı izlemek için elektronik bileti olmayanlar stadyum çevresine alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: Bin 200 TL,

Batı Alt: Bin TL,

Batı Üst: 800 TL,

Doğu Alt: 750 TL,

Doğu Üst: 500 TL,

Kuzey Üst: 250 TL,

Misafir Tribünü: 325 TL