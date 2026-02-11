  • Haberler
Kayserispor, Süper Ligin 22'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde başladığı antrenmanla başladı.

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Pazartesi günü Kocaelispor’a evinde mağlup olan Kayserispor’da 1 günlük iznin ardından Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Kayserispor akşam saatlerinde yaprığı idmanla renktaşı ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde pas ve şut ağırlıklı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

