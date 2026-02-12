Kayserispor – Göztepe maçını Alper Akarsu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 22’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Pazar günü Göztepe ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Mert yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Raşit Yorgancılar göreşendirildi. 15 Şubat Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak.