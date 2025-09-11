Kayserispor – Göztepe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Ligin 5'inci haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 5’inci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Göztepe ile oynayacağı müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Selim Şenöz yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görevlendirildi. Atilla Karaoğlan Kayserispor’un son olarak geçen sezon deplasmanda Samsunspor’a 2-1’lik skorla mağlup olduğu maçı yönetmişti.
Süper Ligin 5’inci haftasında oynanacak olan maçlar ve görev yapacak hakemler şu şekilde açıklandı;
13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Alanyaspor : Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Aslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük