Kayserispor – Göztepe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 5’inci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Göztepe ile oynayacağı müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Selim Şenöz yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görevlendirildi. Atilla Karaoğlan Kayserispor’un son olarak geçen sezon deplasmanda Samsunspor’a 2-1’lik skorla mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Süper Ligin 5’inci haftasında oynanacak olan maçlar ve görev yapacak hakemler şu şekilde açıklandı;

13 Eylül Cumartesi

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Alanyaspor : Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Aslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük