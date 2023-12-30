Kayserispor günü çift idmanla tamamladı
Süper Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor günü çift antrenmanla tamamladı.
- 30.12.2023 21:07
- Güncelleme: 30.12.2023 21:07
Süper Lige verilen arada 5 günlük iznin ardından Sivasspor hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, bugün çift idman yaptı. Sabah idmanında fitness çalışan sarı kırmızılı futbolcular akşam idmanında şut ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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