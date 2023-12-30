Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Süper Lige verilen arada 5 günlük iznin ardından Sivasspor hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, bugün çift idman yaptı. Sabah idmanında fitness çalışan sarı kırmızılı futbolcular akşam idmanında şut ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.