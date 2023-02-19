Kayserispor günü izinli geçirdi

Süper Ligin 23’üncü haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Giresunspor - Kayserispor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti. O gün oynanması gereken 3 maçtan biri olan ve ertelenen müsabakanın 25 Şubat tarihinde oynanacağı açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cumartesi oynanacak olan müsabaka için çalışmalarına kulüp tesislerinde devam eden sarı kırmızılılar günü izinli olarak geçirdi. Kayseri takımı yarından itibaren antrenmanlarına devam edecek.