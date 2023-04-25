Kayserispor günü izinli geçirdi

 Süper Ligin 32'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşması gereken ve rakibi ligden çekildiği için bu hafta maç yapmayacak olan Kayserispor'da futbolcular günü izinli olarak geçirdi.

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  • 25.04.2023 17:49
  • Güncelleme: 25.04.2023 17:49
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Kayserispor günü izinli geçirdi

Süper Ligin 31’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a mağlup olan Kayserispor ligin 32’inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatayspor ile birlikte ligden çekilen Gaziantep takımı ile karşılaşması gereken ve haftayı hükmen galibiyetle kapatacak olan sarı kırmızılılarda futbolculara 4 gün izin verildi. Günü izinli geçiren sarı kırmızılılar yarından sonra kulüp tesislerinde bir araya gelerek Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

1ha

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