Kayserispor günü tek idmanla tamamladı
Süper Ligin 34'üncü haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek olan Kayserispor günü tek idmanla tamamladı.
- 09.05.2023 21:13
- Güncelleme: 09.05.2023 21:13
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Ligin 33’üncü haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Kayserispor, 34’üncü haftayı bay olarak geçirecek. günü tek idmanla tamamlayan sarı kırmızılı ekip, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Süper Ligin 35. Haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u konuk edecek. RHG EnerTürk Enerji Stadyumu’nda 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.i haber
kayse
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