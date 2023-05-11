Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Geçen hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor, ligin 34’üncü haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek. Ligin 35. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Konyaspor maçından önce sakatlıkları geçen Ali Karimi’nin ardından Nurettin de takımla çalıştı.