Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı
Süper Ligin 34'üncü haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek olan Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı.
- 11.05.2023 20:18
- Güncelleme: 11.05.2023 20:18
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Geçen hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor, ligin 34’üncü haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek. Ligin 35. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Konyaspor maçından önce sakatlıkları geçen Ali Karimi’nin ardından Nurettin de takımla çalıştı.
1ha
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