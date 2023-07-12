Kayserispor günü tek idmanla tamamladı
Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren Kayserispor' günü sabah saatlerinde yaptığı tek idmanla tamamladı.
- 12.07.2023 15:38
- Güncelleme: 12.07.2023 15:38
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Transfer yasağı devam eden Kayserispor sarı kırmızılılar geçen hafta sezon hazırlıklarına başlamıştı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sezona hazırlanan Kayserispor günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve hücum - savunma çalıştı.
1ha
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