Kayserispor, haftaya hazırlıklara başlıyor
Kayserispor Süper Ligin 2025 – 2026 sezonu için hazırlıklarına haftaya yapacağı antrenmanlarla başlayacak.
Geçen sezon ligi orta sıralarda tamamlayan Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına haftaya başlayacak. Yeni teknik direktörü Markus Gisdol hafta sonu şehre gelen Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları bir hafta sonra başlayacak. Gelecek hafta sezonu açacak olan sarı kırmızılılar ilk idmanlarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın transferle ile ilgili olarak, bütçe doğrultusunda transfer çalışmaları yapılacağı açıklanmıştı.