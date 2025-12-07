Kayserispor haftayı 13 puanla kapattı

Kayserispor dün deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 13 puanla küme düşme potasında kapattı.

Kayserispor haftayı 13 puanla kapattı

Geçen hafta deplasmanda Rizespor’u mağlup ederek 12 puana ulaşan Kayserispor, dün deplasmanda Eyüpspor’a konuk oldu. Maçta tartışmalı bir pozisyon sonucu 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar Benes ile skoru dengeledi. Deplasmandan 1 puanla dönen Kayserispor, haftayı 13 puanla kapattı. Küme düşme potasında kalan sarı kırmızılılar gelecek hafta sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

