Kayserispor haftayı 13 puanla kapattı
Kayserispor dün deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 13 puanla küme düşme potasında kapattı.
Geçen hafta deplasmanda Rizespor’u mağlup ederek 12 puana ulaşan Kayserispor, dün deplasmanda Eyüpspor’a konuk oldu. Maçta tartışmalı bir pozisyon sonucu 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar Benes ile skoru dengeledi. Deplasmandan 1 puanla dönen Kayserispor, haftayı 13 puanla kapattı. Küme düşme potasında kalan sarı kırmızılılar gelecek hafta sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.