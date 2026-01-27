Kayserispor haftayı 17'inci sırada tamamladı
Kayserispor, Süper Ligin 19'uncu haftasında evinde Başakşehir'e yenilerek haftayı 1 sıra gerileyerek 17'inci sırada tamamladı.
Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor bu hafta da evinde Başakşehir’e yenildi. Dün oynanan maçı kazanan Eyüpspor averaj ile Kayserispor’un üstüne çıktı. Kasyserispor bu sonuçla lig sonuncusu Fatih Karagümrük’ün hemen üzerinde yer buldu. Düşme potasından kurtulamayan Kayseri ekibi Pazar günü renktaşı Galatasaray’a konuk olacak. Kayserispor bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.