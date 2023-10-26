Kayserispor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, yarın Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 26.10.2023 15:55
- Güncelleme: 26.10.2023 15:55
Süper Lig’de 3 maç sonra galip gelen Kayserispor yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Mersin’de oynanacak olan müsabaka için çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman ter idmanı şeklinde yapıldı. Antrenmanlarını tamamlayan Kayserispor, karayolu ile müsabakanın oynanacağı Mersin’e hareket etti.
1ha
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