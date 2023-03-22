Kayserispor, hazırlık maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.

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  • 22.03.2023 08:42
  • Güncelleme: 22.03.2023 10:32
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Kayserispor, hazırlık maçı gelirini depremzedelere bağışlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, lige verilen milli arada hazırlık maçı oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Omuz Omuza kampanyası çerçevesinde İstanbulspor ile Kayserispor arasında hazırlık maçı tertip edildi.

İstanbulspor ile Kayserispor arasında oynanması planlanan ve tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı müsabaka 24 Mart Cuma günü oynanacak. Bilet fiyatlarının 34 TL ve 38 TL olarak belirlendiği müsabaka, saat 16:00’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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