Kayserispor Hazırlık Maçında 3.Lig Takımı Erciyes38 FK'yi 3-0 yendi
Erciyes 38 FK ile hazırlık maçı yapan Kayserispor, 3.lig takımı karşısında müsabakayı 3-0'lık sonuçla kazandı.
Kayserispor’un sezon öncesi Beşiktaş ile oynayacağı lig maçı ertelendi. Sarı kırmızılılar RHG Enertürk Enerji Stadyumunda 3’üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile hazırlık maçı yaptı. İlk yarıyı Cardoso’nun 2 golü ile önde tamamlayan Kayserispor maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 4’üncü dakikasında Kayserispor’da taç atışı sonrası yapılan ortada topu önünde bulan Cardoso rakip futbolcuyu geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Maçın 34’üncü dakikasında sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Joao Mendes’in ceza yayı içerisine pasında topla buluşan Cardoso takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Maçın 55’inci dakikasında Gökhan Sazdağı’nın pasıyla topla buluşan Cardoso takımının ve kendinin 3’ünüc golünü kaydetti: 3-0.
Maçın 84’üncü dakikasında hücuma geçen Erciyes 38 FK2da Onur’un ara pasında Kayserisporlu Nurettin atağı kesti.
Maçta başka gol olmadı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt, İbrahim Bayram
KAYSERİSPOR: Bilal (Dk.60 Onurcan) – Gökhan (Dk.60 Burak), Hosseini, Jung (Dk.72 Ali Karimi), Denswil (Dk.81 Abdulamet), Carole (Dk.81 Nurettin), Opoku (Dk.72 Ackah), Dorukhan (Dk.72 Baran Ali), Mendes, Cardoso (Dk.60 Mane), Talha (Dk.46 Tuci)
ERCİYES 38 FK: Burak – Eren, Muhammed (Dk.82 Batuhan Kazancı), İsmail (Dk.72 Utku), Ahmet (Dk.82 Utkan), Mehmet, (DK.46 Eren), Güney (Dk.82 Batuhan Özgan), Hüseyin Ekici (Dk.72 Burak Efe), Tugay (Dk.72 Alperen), Ethem (Dk.60 Yağız), Ali (Dk.60 Onur)
GOLLER: Dk.4 – 34 – 55 Cardoso (Kayserispor)