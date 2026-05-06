Kayserispor, her maç sonrası PFDK'ya sevk ediliyor
Kayserispor, Eyüpspor maçında 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Süper Ligin 32’nci haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda PFDK’ya sevkler açıklandı. Kayserispor, Eyüpspor maçı sonrası 5 gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Sarı kırmızılı kulübün Disiplin Kuruluna sevki, “Kayserispor Kulübü’nün 03.05.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Eyüpspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleriyle açıklandı.