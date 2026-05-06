Kayserispor, her maç sonrası PFDK'ya sevk ediliyor

Kayserispor, Eyüpspor maçında 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor, her maç sonrası PFDK'ya sevk ediliyor

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Süper Ligin 32’nci haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda PFDK’ya sevkler açıklandı. Kayserispor, Eyüpspor maçı sonrası 5 gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Sarı kırmızılı kulübün Disiplin Kuruluna sevki, “Kayserispor Kulübü’nün 03.05.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Eyüpspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleriyle açıklandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Üzerinde antik kitap bulunan şahıs yakalandı
Üzerinde antik kitap bulunan şahıs yakalandı
Benzine 2 lira zam, LPG'ye 1.33 lira indirim kesinleşti
Benzine 2 lira zam, LPG’ye 1.33 lira indirim kesinleşti
Kayseri'de UDHEK'26 - 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi yapılacak
Kayseri'de UDHEK'26 - 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi yapılacak
Develi'de Hayır Çarşısı Açıldı
Develi’de Hayır Çarşısı Açıldı
Bayram öncesi zabıta ekipleri kasap ve baharatçıları denetledi
Bayram öncesi zabıta ekipleri kasap ve baharatçıları denetledi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker 'Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?'
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker; “Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!