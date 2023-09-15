Kayserispor için kritik gün
2023 - 2024 sezonu yaz transfer dönemi bugün bitiyor. Transfer yasağına neden olan borçları ödeyen Kayserispor'un gün içinde prensipte anlaştığı isimlere imza attırması bekleniyor.
- 15.09.2023 11:17
- Güncelleme: 15.09.2023 11:17
İki sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da yönetim sorunlu 60 dosyayı kapattı. Transfer edilen futbolculara ya da daha önceki kulübüne borcu bulunan bu nedenle transfer yasağı bulunan Kayserispor’da dün akşam itibariyle yasağa engel dosya kalmadı. Mame Thiam transferi nedeniyle Fenerbahçe’ye ve Gavranovic’e yapılan ödemelerin ardından transfer tahtasının açılmasına engel kalmadı. Bir aksilik olmazsa Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı futbolculara bugün imza attırması bekleniyor.
1ha
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