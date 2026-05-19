Kayserispor için 'yeni yol' arayışı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

1-Başkan Büyükkılıç; “Kayserispor, sahipsiz değildir”

KAYSERİ (1HA)- Kayserispor için gerçekleşecek kritik toplantı öncesi yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserispor bizim bir marka değerimiz. Düşse de çıksa de yense de yenilse de her zaman Kayserispor'umuzun yanındayız. Şundan emin olabilirsiniz: Kayserispor hiçbir zaman sahipsiz değildir. Sorumluluk anlayışı içerisinde, bir bakıma istişari anlamda fikri olan, önerisi olan kim varsa "Buyursun, gelsin." dedik. Saat 15.00'te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tabii ki belediye binasında bir araya geleceğiz; iş adamlarımızla, milletvekillerimizle, sporsever dostlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız” dedi.

Kayseri’nin siyaset, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri saat 15.00’de Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda Kayserispor için bir araya gelecek. Toplantıya başkanlık edecek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü nedeniyle onu kutlamak amacıyla bugün buradayız. Gençlerimizin etkinliklerini gördük. Cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, geleceğimiz olan gençlerimize başarılar diliyoruz. Onlar bizim ümidimiz. Onların donanımlı, eğitimli, sağlıklı olması için elbette ki bizlerin de onlara fırsat vermesi, yanında yer alması olmazsa olmazımız. Ben daha nice 107 yıllara diyor, gençlerimizi tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum” diye konuştu.

“KAYSERİSPOR HİÇBİR ZAMAN SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Kayserispor ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Başkan Büyükkılıç; “Kayserispor bizim bir marka değerimiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Düşse de çıksa de yense de yenilse de her zaman Kayserispor'umuzun yanındayız. Sorumluluk anlayışı içerisinde, bir bakıma istişari anlamda fikri olan, önerisi olan kim varsa "Buyursun, gelsin." dedik. Saat 15.00'te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tabii ki belediye binasında bir araya geleceğiz; iş adamlarımızla, milletvekillerimizle, sporsever dostlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Daha sonra da ona göre bir yol alacağız. Şundan emin olabilirsiniz: Kayserispor hiçbir zaman sahipsiz değildir. Kayserispor bizim en önemli değerimiz. Onu korumak, kollamak, hep beraber el ele, vererek. Yalnız bunu bir kuruma mal etmek yerine şehre mal etme bağlamında ne yapabilirizi, siyasi bir kaygıyla değil, siyasetüstü. Bunun üzerinden prim yapmak, siyasi bilmem kaygıyla hareket etmek falan bunların gereği yok, ihtiyacımız da yok. İnşallah Kayserispor'umuza da yakışanı yaparız. Genel kurulunda, kongresinde çok sağlıklı, tekrar inşallah Süper Lig'e çıkaracak bir anlayış içerisinde yönetimimizi şekillendirir, yol alırız diye umuyor ve inanıyorum. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi her alanda olduğu gibi bu konuda da pekiştirmeye devam edelim. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız, bizim marka değerimiz. Evet, spor şehrine elbette ki Kayserispor'a da sahip çıkmak yakışır” ifadelerini kullandı.