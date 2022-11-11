Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, hem ligde hem de kupada aldığı sonuçlarla şaşırtmaya devam ediyor. Sezona transfer yasağı ile başlayan sarı kırmızılılar, kadrosuna yeni futbolcu katamamasına rağmen 13 hafta sonunda 23 puanla ligin 5'inci sırasına yerleşirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5'inci tura yükselme başarısı gösterdi. Takım, iki kulvarda da emin adımlarla ilerliyor.

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  • 11.11.2022 15:51
  • Güncelleme: 11.11.2022 15:51
Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

2022 – 2023 Süper Lig Sezonu, Kayserispor için kötü başladı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve sezon başında transfer tahtası açılmayan sarı kırmızılılar, bir önceki sezon oynattığı sınırlı sayıdaki kadrosuyla yeni sezona başlamak zorunda kaldı. Sezonu genç teknik direktör Çağdaş Atan ile açan kulüp, ligde aldığı başarılı sonuçlarla, kendi taraftarını ve spor otoritelerini şaşırtmaya devam ediyor. Takım, 13 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 19 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Bu sonuçlarla 23 puan toplayan Kayserispor, Beşiktaş ve geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’u da geride bırakarak ligin 5’inci sırasına yerleşti.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası eleme maçlarında da şaşırtmayı sürdürüyor. ZTK 3. Eleme Turu müsabakasında Iğdır FK’yı 2-1’lık skorla eleyen Kayserispor, 4. Tur’da da dün (Perşembe) Sivas Belediyespor’u 1-0’lık sonuçla saf dışı bırakmayı bildi. Sarı kırmızılılar, seri başı olarak ZTK 5. Eleme Turu’nda yoluna devam edecek. 

Kayserispor özellikle iç sahada oynadığı maçlarda başarılı bir performans sergiledi. 2’si ZTK olmak üzere kendi sahasında oynadığı 8 maçın 6’sını kazandı, 1’inde (Beşiktaş) yenildi. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. 

KAYSERİSPOR – ARABAM.COM KONYASPOR MAÇ PROGRAMI

Kayserispor, Süper Ligin 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 17.00’da Arabam.com Konyaspor’u ağırlayacak. Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı kritik maç öncesi Kayserispor 23 puanla ligin 5’inci, rakibi Konyaspor ise 21 puanla 8’inci sırada bulunuyor.

1ha

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