Kayserispor iki maçta 6 gol yedi
Süper Ligin 25'nci haftasında Antalyaspor'a 4-0'lık sonuçla yenilen Kayserispor son iki maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.
- 12.03.2023 14:30
- Güncelleme: 12.03.2023 14:30
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Geçen hafta sahasında Fenerbahçe’yi konul eden ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Kayserispor dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Müsabakayı 4-0’lık skorla kaybeden Kayserispor 35 puanda kaldı. Son iki maçta 6 gol yiyen satı kırmızılıların yediği golle attığı gol aynı. Bu sezon rakip 36 gol atan Kayserispor kalesinde de 36 gol gördü. Sıfır averajı bulunan Kayseri ekibi 7’nci sırada yer buldu.
1ha
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