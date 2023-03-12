Kayserispor iki maçta 6 gol yedi

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe’yi konul eden ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Kayserispor dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Müsabakayı 4-0’lık skorla kaybeden Kayserispor 35 puanda kaldı. Son iki maçta 6 gol yiyen satı kırmızılıların yediği golle attığı gol aynı. Bu sezon rakip 36 gol atan Kayserispor kalesinde de 36 gol gördü. Sıfır averajı bulunan Kayseri ekibi 7’nci sırada yer buldu.