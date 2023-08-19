Kayserispor ikinci haftayı da beraberlikle kapattı

Sezona transfer yasağı ile başlayan Kayserispor, sezonun ilk haftasında sahasında son şampiyon Galatasaray’ı konuk etti. Renktaşı ile golsüz berabere kalan Kayserispor dün ikinci hafta müsabakasında İstanbulspor ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maçta Thiam’ın golü ile öne geçen Kayserispor skoru koruyamadı. Müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kayserispor ikinci haftayı da 1 puanla kapatmış oldu. Kayseri takımı ligin üçüncü haftasında Antalyaspor’u ağırlayacak.