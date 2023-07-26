Kayserispor ikinci hazırlık maçına çıkıyor
Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ikinci maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, tesislerinde Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak.
- 26.07.2023 13:54
- Güncelleme: 26.07.2023 13:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ikinci maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, tesislerinde Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak.
Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci provasını TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yapacak. Sarı kırmızılılar, bugün tesislerde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kayserispor tesislerinde oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.
Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada bütün oyuncularına şans vermesi bekleniyor.
İHA
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