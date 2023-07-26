Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Sezon hazırlıklarına devam eden Kayserispor, ikinci hazırlık maçını Gençlerbirliği ile yapacak.
- 26.07.2023 15:08
- Güncelleme: 26.07.2023 15:08
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Lige kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ikinci hazırlık maçını Gençlerbirliği ile yapacak. Bu sezon ilk provayı İstanbulspor ile yapan sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçında sezona Erciyes’te hazırlanan 1.Lig takımlarından Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Müsabaka saat 18.00’de başlayacak.
1ha
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