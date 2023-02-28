Kayserispor, İl Güvenlik Kurulu’na müracaat ettiklerini açıkladı

Yazılı açıklayarak, “Tavrımız asla deplasman hakkının engellenmesine yönelik olmayıp, yaşanması olası büyük sıkıntıların bertaraf edilmesine yöneliktir. Mesele ne Fenerbahçe ne de saygı değer Fenerbahçe taraftarı ile ilgilidir" denildi.

Kayseri Valiliği İl Güvenlik Kurulu Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçına deplasman taraftarının alınmayacağı açıklanmıştı. Kayserispor’dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada

"Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hayatını kaybeden ya da yaralanan, evlerini baraklarını kaybeden insanlarımızın yaşadıkları büyük acıların hemen sonrasında atılan normalleşme adımlarının bir devamı olarak oynanmaya başlayacak lig maçlarımızın, vatandaşlarımızı yaşanan acılar karşısında birleştirmeye ve milletçe ihtiyaç duyduğumuz morale bir nebze de olsun katkısının olması en büyük beklentimizdir. Arzu etmediğimiz yegane şey ise ortak acılara karşı milletçe tek vücut olduğumuz bu günlerde futbolun ayrışmaya yönelik art niyetli amaçlara bir alan olarak görülmesidir.

Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden olan Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynanacak olan lig maçımızda Fenerbahçe taraftarlarını tribünlerimizde ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır.

Futbolun doğası, yeşil alanın içindeki sportif mücadeleden ibaret olup, taraftarlar bu sportif mücadelenin en büyük paydaşıdır. Sahada cereyan eden sportif mücadeleye olduğundan fazla bir anlam yükleyerek, sportif mücadele alanını, başka hesaplaşmalar ve niyetler için bir çatışma alanı olarak seçmek geçmişte gerek ülkemizde gerekse dünyada pek çok acı tecrübenin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Acısı hala içimizde olan, bu acı tecrübelerin yaşandığı maçlarda, masum futbol taraftarları zarar görmüş, kötü niyetli aktörler ise yaşanan bu kötü olaylardan kendileri lehine rant devşirmiştir. Gelinen noktada, bizlere ulaşan bilgiler, geçmişte yaşanan bu kötü olayların benzerlerinin, sahamızda, sahneye konmak istediğine yöneliktir. Biz futbol dışı güçler tarafından ortaya konabilecek bu tip senarik girişimlerin önlenebilmesi adına böylesine zor bir karar aldık.

Mesele ne Fenerbahçe ne de saygıdeğer Fenerbahçe taraftarı ile ilgilidir. Fenerbahçe Spor Kulübü geçmişten gelen iyi ilişkilerimiz ve derin dostluklarımız vardır. Sayın Ali Koç ile gerek kulüp ilişkilerinde gerekse kulüpler birliği çatısı altında futbolun ortak menfaatleri için birlikte hareket eden, futbolun yararına olan projelerde birlikte çalışan insanlarız. Ayrıca Fenerbahçe taraftarlarının coşkusuna ve tutkusuna her zaman saygı gösteren, ilimizde oynanan maçlarda onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışan dost bir kulübüz. Tavrımız asla deplasman hakkının engellenmesine yönelik olmayıp, yaşanması olası büyük sıkıntıların bertaraf edilmesine yöneliktir. inşallah deprem felaketinin yaralarının sarıldığı, acıların bir nebze olsun hafifleyip, hayatın normale döndüğü güzel günlerde tüm takım taraftarlarımız' geçmişte olduğu gibi stadımızda ağırlar onlara güzel anılar yaşatabiliriz.

Futbolseverlerin, futbolun ortak değerlerine olan tutku ve sevgilerini doyasıya yaşayacakları, acıların bitip, ortak mutluluklarının paylaşılacağı günlere olan hasretle saygı ve sevgilerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.