Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

 Kayserispor tarafından yapılan açıklamada 2017 – 2019 sezonlarında takımda yer alan Atila Turan'ın alacaklarına karşılık açtığı davanın istinaftan döndüğü açıklandı.

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  • 10.07.2023 22:25
  • Güncelleme: 10.07.2023 22:25
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Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada 2 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Atila Turan’ın sarı kırmızılı kulübe dava açtığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Değerli Kayserispor taraftarı, 2017-2019 yılları arasında kulübümüzün formasını giyen eski profesyonel futbolcumuz Atila Turan tarafından kulübümüze karşı alacak davası açılmış olup, dava Kayseri 5. İs Mahkemesi'nde görülmüştür. Yargılama sonucunda mahkeme, kulübümüzün futbolcu Atila Turan'a, faizleri ile birlikte 271 bin Euro alacak ve 24 bin Euro tazminat ödemesi kararını vermiştir. Kulübümüz tarafından istinaf mahkemesi yoluyla söz konusu karara itiraz edilmiştir. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde, ilk mahkeme kararı kulübümüz lehine bozulmuş olup yeniden yargılama yapılması talebiyle dava yerel mahkemeye gönderilmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup süreç hakkında zamanla bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunuldu. 
Kayserispor forması ile 63 maça çıkan Atila Turan 1 gol atmıştı.

1ha

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