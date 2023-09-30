Kayserispor ile Başakşehir 29. randevuda

Süper Lig’in 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 29. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta 9 kez Kayserispor kazanırken, 13 kez Başakşehir kazanan taraf oldu. 6 maç da berabere bitti. Oynanan 28 maçta Kayserispor 24 gol atarken, Başakşehir ise 29 gol attı.

İki takım Kayseri’de 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken 5 kez de Başakşehir galibiyete erişti. 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Kayserispor sahasında 15 gol atarken, Başakşehir ise bu maçlarda 14 gol kaydedebildi.

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1