Kayserispor ile Başakşehir 29. randevuda

Süper Lig'in 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 29. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

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  • 30.09.2023 16:58
  • Güncelleme: 30.09.2023 18:28
Kayserispor ile Başakşehir 29. randevuda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 29. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta 9 kez Kayserispor kazanırken, 13 kez Başakşehir kazanan taraf oldu. 6 maç da berabere bitti. Oynanan 28 maçta Kayserispor 24 gol atarken, Başakşehir ise 29 gol attı.

İki takım Kayseri’de 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken 5 kez de Başakşehir galibiyete erişti. 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Kayserispor sahasında 15 gol atarken, Başakşehir ise bu maçlarda 14 gol kaydedebildi.

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

İHA

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