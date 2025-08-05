Kayserispor ile Erciyes 38 FK hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor, Erciyes 38 FK ile hazırlık maçı yapacak.

Kayserispor ile Erciyes 38 FK hazırlık maçı yapacak

Kayserispor’un 10 Ağustos Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar sonrası Kayserispor’un 3’üncü Lig’de mücadele eden Erciyes 38 FK ile hazırlık maçı yapacağı açıklandı. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Hazırlık maçına girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı.

Haber Merkezi

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