Kayserispor ile Sakaryaspor, Jung transferinde anlaştı

Kayserispor yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Gideon Jung’un transferi konusunda Sakaryaspor ile anlaştı.



Kayserispor’un sezon başında Almanya’nın Greuther Fürth takımından transfer ettiği Gana asıllı Alman futbolcu Gideon Jung, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor’da bekleneni veremedi. Son olarak boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olan ve bu nedenle sahalardan uzak kalan futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 maçta görev aldı. Kayserispor, deneyimli futbolcunun transferi için Sakaryaspor ile anlaştı. Jung’un Kayserispor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecekti.