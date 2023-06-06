Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Süper Lig'in 38’inci haftasında Yukatel Kayserispor, komşu ilin takımı Sivasspor’a konuk oldu. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

GOL… Maçın 10’uncu dakikasında Caner attı, Sivasspor öne geçti. Uğur’un sol kanattan yaptığı ortayı Camara arka direkte Leke James’e indirdi. Onun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Caner, kale ağzından sağ ayağıyla çektiği şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

GOL… Maçın 18’inci dakikasında Uzodimma’nın golüyle Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gönderilen topu orta kulvarda kontrol eden Ramazan, yayın gerisinden verdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Uzodimma’yı gördü. Önü bomboş olan Uzodimma, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye çektiği şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

İlerleyen dakikalarda ve maçın ikinci yarısında takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla karşılaşma 1-1 sona erdi ve takımlar 1’er puanla sezonu kapattı. Kayserispor sezonu 47 puanla ligin 9’uncu sırasında tamamlamış oldu.

MAÇIN KARNESİ

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

SİVASSPOR: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charisis, Ulvestad, Emre Gökay (Dk. 54 N’Jie), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 69 Yatabare).

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Hosseini, Attamah, Arif Kocaman, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan (Dk. 46 Thiam), Kemen, Uzodimma (Dk. 89 Berat Eskin), Mane, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+3 Ahmet Malatyalı), İlhan Parlak (Dk. 85 Baran Gezek).

GOLLER: Dk. 10 Caner Osmanpaşa (Sivasspor); Dk. 18 Uzodimma (Kayserispor)

SARI KART: Dk. 51 Thiam (Kayserispor)