Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

 Yukatel Kayserispor, sezonun son maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. 

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 19:09
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:09
  • 44
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Süper Lig'in 38’inci haftasında Yukatel Kayserispor, komşu ilin takımı Sivasspor’a konuk oldu. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. 

GOL… Maçın 10’uncu dakikasında Caner attı, Sivasspor öne geçti. Uğur’un sol kanattan yaptığı ortayı Camara arka direkte Leke James’e indirdi. Onun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Caner, kale ağzından sağ ayağıyla çektiği şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

GOL… Maçın 18’inci dakikasında Uzodimma’nın golüyle Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gönderilen topu orta kulvarda kontrol eden Ramazan, yayın gerisinden verdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Uzodimma’yı gördü. Önü bomboş olan Uzodimma, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye çektiği şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

İlerleyen dakikalarda ve maçın ikinci yarısında takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla karşılaşma 1-1 sona erdi ve takımlar 1’er puanla sezonu kapattı. Kayserispor sezonu 47 puanla ligin 9’uncu sırasında tamamlamış oldu. 

MAÇIN KARNESİ

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

SİVASSPOR: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charisis, Ulvestad, Emre Gökay (Dk. 54 N’Jie), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 69 Yatabare).

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Hosseini, Attamah, Arif Kocaman, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan (Dk. 46 Thiam), Kemen, Uzodimma (Dk. 89 Berat Eskin), Mane, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+3 Ahmet Malatyalı), İlhan Parlak (Dk. 85 Baran Gezek).

GOLLER: Dk. 10 Caner Osmanpaşa (Sivasspor); Dk. 18 Uzodimma (Kayserispor) 

SARI KART: Dk. 51 Thiam (Kayserispor)

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

En çok okul yapan belediye

En çok okul yapan belediye

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor