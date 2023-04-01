Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52'nci randevu

 Süper Ligin 27'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, Karadeniz ekibi ile 52'nci randevuya çıkacak.

PAYLAŞ
  • 01.04.2023 13:07
  • Güncelleme: 01.04.2023 13:07
  • 30
Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52'nci randevu

Süper Ligde 44 puan ile beşinci sırada yer alan Trabzonspor, 38 puanla yedinci sırada yer bulan Kayserispor’u ağırlayacak. Ev sahibi takım yeni yönetimi ile seyircisi karşısına çıkacak.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan 51 maçın 32’sini Trabzonspor, 7’sini Kayserispor kazandı. 12 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, Kayserispor kalesine 96 gol atarken, sarı-kırmızılılar 52 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, sahasında sadece bir kez yenildi. Son resmi maçına 11 Mart tarihinde Antalya deplasmanında çıkan Kayserispor iki haftalık zaman zarfında bir hazırlık maçı yaptı. 

Şubat ayında Onur Bulut’u kaybeden Kayserispor, dün de Brezilyalı başarılı futbolcusu Campanharo ile yollarını ayırdı. Sakatlığı geçen Lionel Carole kadroda yer aldı. 

Trabzonspor ile Kayserispor arasında bugün (Cumartesi) oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Bahar depresyonuna dikkat

Bahar depresyonuna dikkat

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi

Battalgazi yenileniyor, çehresi değişiyor

Battalgazi yenileniyor, çehresi değişiyor

Tazminat hakkını istedi, işveren evine haciz gönderdi

Tazminat hakkını istedi, işveren evine haciz gönderdi

Bu pazar, maharetli eller günü

Bu pazar, maharetli eller günü

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Kayseri’de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

DAHA FAZLA
Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52'nci randevu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52’nci randevu

Uluslararası Öğrenci Akademisi dersleri iftar ile başladı

Uluslararası Öğrenci Akademisi dersleri iftar ile başladı

Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG Teşekkürü

Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG Teşekkürü

LPG'ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

LPG’ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

Seçmen listeleri için yarın son gün

Seçmen listeleri için yarın son gün