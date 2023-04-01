Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52’nci randevu

Süper Ligde 44 puan ile beşinci sırada yer alan Trabzonspor, 38 puanla yedinci sırada yer bulan Kayserispor’u ağırlayacak. Ev sahibi takım yeni yönetimi ile seyircisi karşısına çıkacak.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan 51 maçın 32’sini Trabzonspor, 7’sini Kayserispor kazandı. 12 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, Kayserispor kalesine 96 gol atarken, sarı-kırmızılılar 52 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, sahasında sadece bir kez yenildi. Son resmi maçına 11 Mart tarihinde Antalya deplasmanında çıkan Kayserispor iki haftalık zaman zarfında bir hazırlık maçı yaptı.

Şubat ayında Onur Bulut’u kaybeden Kayserispor, dün de Brezilyalı başarılı futbolcusu Campanharo ile yollarını ayırdı. Sakatlığı geçen Lionel Carole kadroda yer aldı.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında bugün (Cumartesi) oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.