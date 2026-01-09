  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor ile yolları ayrılan Ackah, İsrail'e transfer oldu

Kayserispor ile yolları ayrılan Ackah, İsrail'e transfer oldu

Kayserispor'un 2020 yılında kadrosuna kattığı Yaw Ackah ile yollar ayrıldı. Ganalı futbolcu, İsrail takımlarından Kiryat Shmona ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor ile yolları ayrılan Ackah, İsrail'e transfer oldu

Kayserispor’un yaklaşık 5,5 yıl önce kadrosuna kattığı Yaw Ackah ile yollar ayrıldı. Ön libero oynayan futbolcu, geçtiğimiz senelerde Erzurumspor ve Keçiörengücü’ne kiralık olarak gönderilmişti.
Kayserispor, 26 yaşındaki Ganalı futbolcusu Yaw Ackah’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Kayseri ekibi, Ackah ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Kayserispor, Ackah’ın bir sonraki transferinden %20 pay alacak. Yaw Ackah, bu sezon 3 maçta Kayserispor forması giydi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Milletvekili CINGI'dan 2025'te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Milletvekili CINGI’dan 2025’te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Erciyes'te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
Erciyes’te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!