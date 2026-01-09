Kayserispor ile yolları ayrılan Ackah, İsrail'e transfer oldu
Kayserispor'un 2020 yılında kadrosuna kattığı Yaw Ackah ile yollar ayrıldı. Ganalı futbolcu, İsrail takımlarından Kiryat Shmona ile anlaşmaya vardı.
Kayserispor’un yaklaşık 5,5 yıl önce kadrosuna kattığı Yaw Ackah ile yollar ayrıldı. Ön libero oynayan futbolcu, geçtiğimiz senelerde Erzurumspor ve Keçiörengücü’ne kiralık olarak gönderilmişti.
Kayserispor, 26 yaşındaki Ganalı futbolcusu Yaw Ackah’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Kayseri ekibi, Ackah ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Kayserispor, Ackah’ın bir sonraki transferinden %20 pay alacak. Yaw Ackah, bu sezon 3 maçta Kayserispor forması giydi.