Kayserispor ilk 5'i zorluyor

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, son üç maçından galibiyetle ayrılıp puanını 44’e yükseltirken ilk 5 takım arasına girme şansını yükseltti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk 5 takım arasına girme şansını yükseltti. Ligde oynadığı 27 maçta aldığı 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet neticesinde 44 puana erişen Kayserispor, yükselişini sürdürüyor. Son 3 maçından galibiyetler alarak 44 puana erişen sarı kırmızılılar, puan tablosunda 6. sırada yer aldı. Ligde 5. sırada bulunan Başakşehir ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Kayserispor, altıncı sırada bulunan Trabzonspor’u da yakaladı.

1.63’lük puan ortalaması ile oynayan Kayserispor, bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaştıktan sonra önümüzdeki hafta da sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.