Kayserispor ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yapacak
Sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçını Erciyes'te kamp yapan İstanbulspor ile yapacak.
- 19.07.2023 10:23
- Güncelleme: 19.07.2023 10:23
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Transfer yasağı bulunan ve 2023 - 2024 sezonu hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçını bugün yapacak. Sezonun ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor ile lig öncesi hazırlık maçı yapacak olan Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın kadrodaki bütün futbolcuları değerlendirmesi bekleniyor.
‘Sezon öncesi transfer yasağının kalkması gerekiyorsa kaldırırız’ diyen Başkan Ali Çamlı sessizliğini koruyor.
1ha
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