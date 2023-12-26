Kayserispor ilk kez üst üste kaybetti

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk kez üst üste oynadığı iki maçtan puansız ayrıldı.

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  • 26.12.2023 08:44
  • Güncelleme: 26.12.2023 08:44
Kayserispor ilk kez üst üste kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk kez üst üste oynadığı iki maçtan puansız ayrıldı.

Ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkışa imza atan Kayserispor, sonrasında oynadığı iki maçtan puan alamadı. Hafta içi sahasında lig lideri Fenerbahçe’ye kaybeden Kayserispor, hafta sonu da Konyaspor’a deplasmanda mağlup oldu. Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybeden Kayserispor 29 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, geride kalan 18 haftada Galatasaray, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından sonra ilk kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.

İHA

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