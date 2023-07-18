Kayserispor ilk maçına çıkıyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, sahasında İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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  • 18.07.2023 17:36
  • Güncelleme: 18.07.2023 18:59
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Kayserispor ilk maçına çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, sahasında İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ilk provasını İstanbulspor ile yapacak. Sarı kırmızılılar, 19 Temmuz Çarşamba günü tesislerde İstanbulspor ile karşılaşacak. Kayserispor tesisleri 3 nolu sahada oynanacak müsabaka saat 18:00’de başlayacak.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada oyuncuların son durumunu görme imkanı bulacak. Bu müsabaka sonrasında tek idman yapacak olan Kayserispor, ilk etap kampını noktalayacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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