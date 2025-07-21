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Kayserispor ilk provasını bugün Hatayspor'la yapacak

Kayserispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçı bugün Hatayspor ile yapacak.   

Kayserispor ilk provasını bugün Hatayspor'la yapacak

Sezon öncesi üçüncü etap kampını yapan Kayserispor bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Kulüp tesislerinde üçüncü etap çalışmalarını yapan sarı kırmızılar Erciyes’te kamp yapan Hatayspor ile mücadele edecek. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Transfer yasağı devam eden Kayserispor’un bugün ki maça alt yapı ağırlıklı kadro ile çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi

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