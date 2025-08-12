  • Haberler
  • Kayserispor, İran'a transfer olan Nazon'a teşekkür mesajı yayınladı

Kayserispor'dan İran takımlarından Esteghlal FC'ye transfer olan Duckens Nazon'a teşekkür mesajı yayınlandı.

Bir buçuk sezon önce Kayserispor’a transfer olan Duckens Nazon, 1 sezon daha mukavelesi olmasına rağmen takımdan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu sezon hazırlıklarına devam eden Kayserispor’dan ayrılarak İran’a gitti. Kayserispor, Haitili futbolcu Duckens Nazon için veda mesajı yayınlandı. Yayınlanan teşekkür mesajında, “Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon’un transferi konusunda Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!” ifadesinde bulunuldu.

Haber Merkezi

