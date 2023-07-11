Kayserispor, İranlı Majid Hosseini ile yeniden anlaştı

Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı stoper Majid Hosseini ile yeniden anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaştı. 2021-2022 sezonunda Trabzonspor’dan Kayserispor’a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Birkaç gün içerisinde Kayseri’ye gelecek olan İranlı futbolcu, takıma katılarak çalışmalara başlayacak.

Son 2 sezonda Kayserispor’la 63 karşılaşmaya çıkan Hosseini, 6 gol kaydetti.