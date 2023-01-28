Kayserispor İstanbul'da

Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Süper Lig’de 21.haftasında İstanbulspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra bugün İstanbul’a gitti. Pazar günü oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Talha Sarıaslan ve Mario Gavranovic görev alamayacak. Sakatlığı geçen Mame Thiam ve Attamah ise kafileye dahil edildi.

Yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak olan İstanbulspor-Kayserispor müsabakası saat 13:30’da başlayacak. Bu maçı Antalya bölgesinden Murat Erdoğan yönetecek.