Kayserispor, İstanbul yolcusu

Kayserispor, yarın İstanbul’da oynayacağı hazırlık maçı için bugün akşam şehirden ayrılacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Sarı Kırmızılılar. yarın saat 16:00’da oynanacak maç için bugün Kayseri’den ayrılacak. Bugün 18.20 uçağı ile İstanbul’a gidecek olan Kayserispor takımı, yarınki maç sonrası Kayseri’ye dönmeyecek.

Hafta başına kadar izinli sayılacak olan teknik heyet ve futbolcular, sonrasında Kayseri’de toplayıp Trabzonspor ile oynanacak lig maçı için çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.