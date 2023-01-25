Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 21'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı. 

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  • 25.01.2023 04:33
  • Güncelleme: 25.01.2023 04:33
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Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Geçen hafta evinde Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor’da futbolcular dünü izinli geçirdi. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen sarı kırmızılılar İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı.

1ha

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