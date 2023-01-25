Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Geçen hafta evinde Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor’da futbolcular dünü izinli geçirdi. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen sarı kırmızılılar İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı.