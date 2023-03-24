Geçen haftayı hükmen galibiyet ile tamamlayan Kayserispor lige bu hafta verilen milli maç arasını hazırlık müsabakası yaparak geçirdi. Kayserispor, İstanbul Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan maça Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Campanharo, Uzodimma, Ackah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam, Gavranovic 11’i ile başladı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Kayseri ekibi ikinci yarının başında bir gol daha yedi. Sarı kırmızılılar 90’ıncı dakikada oyuna sonradan giren Ethem Balcı ile skoru 2-1’e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor, İstanbulspor provasını kaybetti.