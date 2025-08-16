Kayserispor kafilesi İstanbul'da

Kayserispor, yarın Başakşehir ile karşılaşacağı maç için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gitti.

Kayserispor kafilesi İstanbul'da

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor, hafta boyunca yarın karşılaşacağı müsabakaya hazırlandı. Sarı kırmızılılar bugün yapılan ter idmanının ardından İstanbul’a hareket etti. Havayolu ile İstanbul’a giden Kayserispor, konaklayacağı otele yerleşti. Kayserispor yarın saat 21.30’da başlayacak maçta Başakşehir FK ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

