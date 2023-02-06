Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: 'Nice başarılar elde edeceğiz'
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, sözleşmesini 3 yıl uzattıktan sonra, Nice başarılar elde edeceğimiz günü iple çekiyorum dedi.
- 06.02.2023 08:30
- Güncelleme: 06.02.2023 08:30
- 56
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, sözleşmesini 3 yıl uzattıktan sonra, "Nice başarılar elde edeceğimiz günü iple çekiyorum" dedi.
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Bilal Bayezit mutlulğunu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu. Sarı Kırmızılı kulüp ile 3 yıllık sözleşme yapan kaleci Bilal, "Formasını giymekten gurur duyduğum kulübüm Kayserispor ile olan sözleşmemi 3 yıl daha uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hep birlikte nice başarılar elde edeceğimiz günleri iple çekiyor ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN