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Kayserispor Kaptanı Sazdağı: 'Söz verdik, sözümüzü tuttuk'

Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, 'Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Çok şükür ki gemiyi limana yanaştırdık' dedi.

Kayserispor Kaptanı Sazdağı: 'Söz verdik, sözümüzü tuttuk'

Kayserispor, Süper Ligin 35’nci haftasında sahasında Antalyaspor’ 3-1’lik skorla mağlup etti. Puanını 44’e çıkartan Kayseri ekibi 11’nci sıraya yükseltti. Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı maçtan sonra yaptığı paylaşımda, “Koca bir camia kenetlendi. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla, yöneticisiyle, görünmeyen emekçileriyle ve sahadaki mücadeleden vazgeçmeyen oyuncularıyla bunu hep birlikte başardık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Çok şükür ki gemiyi limana yanaştırdık. Seninle gurur duyuyorum takım” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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